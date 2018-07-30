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Випуск 21.10 30 липня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 21.10 30 липня. Ключові з них:

– у Харкові викрили банду шахраїв, які забирали квартири в самотніх людей. За 3 роки зловмисники привласнили 6 помешкань;

– гривня знову знецінюється. Який курс установив нацбанк на завтра;

– повернення додому. Після пересадки серця і легенів з Індії повернулася Юлія Кавій. В Україні, на жаль, таких операцій не роблять.

 

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