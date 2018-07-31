Випуск 21.10 31 липня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 21.10 31 липня. Ключові з них:
– Вбивство у Бердянську. Хто і за що застрелив добровольця, учасника АТО Віталія Олешка.
– 16-теро людей отруїлися шаурмою у Києві. Чому люди такі безпечні? Їсти м’ясо невідомого походження у 30-ти градусну спеку.
– Водійка Лексусу Зайцева під час аварії була під дією наркотиків. Це підтвердила експертиза Міністерства Охорони здоров’я України.
2018-07-31
Теги: Факти 21.10, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.