Випуск 21.10 31 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 21.10 31 липня. Ключові з них:

– Вбивство у Бердянську. Хто і за що застрелив добровольця, учасника АТО Віталія Олешка.

– 16-теро людей отруїлися шаурмою у Києві. Чому люди такі безпечні? Їсти м’ясо невідомого походження у 30-ти градусну спеку.

– Водійка Лексусу Зайцева під час аварії була під дією наркотиків. Це підтвердила експертиза Міністерства Охорони здоров’я України.

Опубліковано Липень, 31 в 21:55



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.