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Випуск 21.10 31 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 21.10 31 липня. Ключові з них:

– Вбивство у Бердянську. Хто і за що застрелив добровольця, учасника АТО Віталія Олешка.

– 16-теро людей отруїлися шаурмою у Києві. Чому люди такі безпечні? Їсти м’ясо невідомого походження у 30-ти градусну спеку.

– Водійка Лексусу Зайцева під час аварії була під дією наркотиків. Це підтвердила експертиза Міністерства Охорони здоров’я України.

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