Випуск 21.10 4 липня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 21.10 4 липня. Ключові з них:

– За скоєння ДТП у нетверезому стані саджатимуть за грати. Верховна Рада ухвалили відповідний законопроект.

– Міст у прірву. На Івано-Франківщині люди гинуть, переходячи переправою з одного краю села на інший.

– Переможниця цьогорічного Євробачення ізраїльська співачка Нетта вкрала пісню.

Опубліковано Липень, 04 в 21:49



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