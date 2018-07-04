Випуск 21.10 4 липня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 21.10 4 липня. Ключові з них:
– За скоєння ДТП у нетверезому стані саджатимуть за грати. Верховна Рада ухвалили відповідний законопроект.
– Міст у прірву. На Івано-Франківщині люди гинуть, переходячи переправою з одного краю села на інший.
– Переможниця цьогорічного Євробачення ізраїльська співачка Нетта вкрала пісню.
2018-07-04
Теги: Факти 21.10, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.