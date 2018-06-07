Випуск 21.10 7 червня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 18.45 7 червня. Ключові з них:
– підтримка Псевдо-республік, залякування Києва тяжкими наслідками та відверта брехня у відповідях. Путін провів щорічну розмову зі своїм народом;
– стрілянина в Дніпрі. Зловмисники намагалися обікрасти обмінник у центрі міста;
– придбати справжні наркотитки через інтернет. Батьки, будьте уважні та контролюйте он-лайн покупки своїх дітей.
2018-06-07
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