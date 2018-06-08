Випуск 21.10 8 червня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 21.10 8 червня. Ключові з них:
– повернути Росію до складу Джей-севен. Які країни Великої сімки погоджуються на цю пропозицію;
– вона народилася здоровою, але немовлям підхопила інфекцію, що зробила її інвалідом. Надія одужати є, потрібна лише наша з вами допомога;
– життя на смітнику. Місто Дрогобич на Львівщині перетворилося на загальне звалище.
2018-06-08
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