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Випуск 21.10 8 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 21.10 8 червня. Ключові з них:

– повернути Росію до складу Джей-севен. Які країни Великої сімки погоджуються на цю пропозицію;

– вона народилася здоровою, але немовлям підхопила інфекцію, що зробила її інвалідом. Надія одужати є, потрібна лише наша з вами допомога;

– життя на смітнику. Місто Дрогобич на Львівщині перетворилося на загальне звалище.

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