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Випуск 21.10 9 липня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 21.10 9 липня. Ключові з них:

– саміт у Брюсселі засвідчив зближення з ЄС. Як європолітики оцінюють нашу економіку та боротьбу з корупцією;

– Росія здійснила напад на наші землі. Сьогодні Британія звинуватила Москву у черговому отруєнні газом Новачок;

– наші колеги з Радіо свобода зустрілись з батьками Віталія Марківа арештованого за підозрою в убивстві італійського фотографа.

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