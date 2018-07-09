Випуск 21.10 9 липня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 21.10 9 липня. Ключові з них:
– саміт у Брюсселі засвідчив зближення з ЄС. Як європолітики оцінюють нашу економіку та боротьбу з корупцією;
– Росія здійснила напад на наші землі. Сьогодні Британія звинуватила Москву у черговому отруєнні газом Новачок;
– наші колеги з Радіо свобода зустрілись з батьками Віталія Марківа арештованого за підозрою в убивстві італійського фотографа.
2018-07-09
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