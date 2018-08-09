Випуск 21:10 9 серпня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 21:10 9 серпня. Ключові з них:
– Росія передала фото Олега Сенцова. Про його звільнення завтра проситиме особисто президент Франції.
– В Україні з’явилась транспортна новація – каршерінг. Маленькі машини можна взяти на прокат похвилинно.
– Скандал в одеському притулку. Дитина розказала на відео про знущання вихователів.
2018-08-09
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