Випуск 21:10 9 серпня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 21:10 9 серпня. Ключові з них:

– Росія передала фото Олега Сенцова. Про його звільнення завтра проситиме особисто президент Франції.

– В Україні з’явилась транспортна новація – каршерінг. Маленькі машини можна взяти на прокат похвилинно.

– Скандал в одеському притулку. Дитина розказала на відео про знущання вихователів.

Опубліковано Серпень, 09 в 21:40



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