Випуск 6.45 1 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 6.45 1 червня. Ключові з них:

– На передовій напередодні було гаряче, проте, обійшлося без загиблих.

– Без можливості внесення застави. Суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка.

– Після того, як Угорщина зайняла конструктивнішу позицію щодо мовних статей нового українського закону про освіту, Росія занепокоїлася.

Опубліковано Червень, 01 в 10:41



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