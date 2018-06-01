Випуск 6.45 1 червня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 6.45 1 червня. Ключові з них:
– На передовій напередодні було гаряче, проте, обійшлося без загиблих.
– Без можливості внесення застави. Суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка.
– Після того, як Угорщина зайняла конструктивнішу позицію щодо мовних статей нового українського закону про освіту, Росія занепокоїлася.
2018-06-01
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