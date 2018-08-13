Факти ICTV – Випуск 6:45 (13.08.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.08.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: київська поліція просить допомогти розшукати розбійників, які напередодні вбили охоронця і пограбували ломбард у столиці; напередодні на Сході поранено двох наших військових. Бойовики не припиняють обстріли; інформація про звільнення Олега Сенцова могла бути чиїмось злим жартом.

Опубліковано Серпень, 13 в 10:01



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.