Випуск 6.45 15 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 6.45 15 червня. Ключові з них:

– злива, вітер і блискавки. Потужна гроза, яка пройшла у Києві вночі, наробила біди;

– через негоду сталися інциденти і в столичних аеропортах. У Жулянах літак з Анталії під час приземлення викотився за межі посадкової смуги;

– 7-х українських моряків незаконно утримують окупанти у Криму. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Опубліковано Червень, 15 в 10:00



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