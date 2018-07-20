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Випуск 6.45 20 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 6.45 20 липня. Ключові з них:

– під обстрілами опинилися Кримське, Світлодарськ, Луганське та Лебединське;

– український омбудсмен Людмила Денісова вестиме власне розслідування щодо невчасного реагування адміністрацією табору Орлятко на Донеччині на отруєння дітей;

– стан здоров’я Олега Сенцова, незаконно засудженого за тероризм Росією, щодня погіршується. Як розповів адвокат Дмитро Дінзе.

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