Випуск 6.45 20 липня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 6.45 20 липня. Ключові з них:
– під обстрілами опинилися Кримське, Світлодарськ, Луганське та Лебединське;
– український омбудсмен Людмила Денісова вестиме власне розслідування щодо невчасного реагування адміністрацією табору Орлятко на Донеччині на отруєння дітей;
– стан здоров’я Олега Сенцова, незаконно засудженого за тероризм Росією, щодня погіршується. Як розповів адвокат Дмитро Дінзе.
2018-07-20
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