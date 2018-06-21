Випуск 6.45 21 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 6.45 21 червня. Ключові з них:

– За минулу добу російські найманці вели вогонь із забороненого Мінськом озброєння – повідомляють у зоні об’єднаних терористичних сил.

– Кошти від боротьби з контрабандою можуть витратити на закупівлю американських засобів протиповітряної оборони Patriot.

– Миротворці ООН допоможуть провести демократичні місцеві вибори в ОРДЛО.

Опубліковано Червень, 21 в 9:47



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