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Випуск 6.45 22 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 6.45 22 червня. Ключові з них:

– Гаубиці, танки та бойові машини піхоти. Все це російсько-терористичні війська і досі тримають неподалік лінії зіткнення.

– Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова тепер може безперешкодно потрапити до України. Заборону на в’їзд зняв Президент Петро Порошенко.

– В окупованому Криму в Євпаторії горів приватний пансіонат Арсенал.

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