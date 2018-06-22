Випуск 6.45 22 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 6.45 22 червня. Ключові з них:

– Г а убиці, танки та бойові машини піхоти. Все це російсько-терористичні війська і досі тримають неподалік лінії зіткнення.

– Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москальк о ва тепер може безперешкодно потрапити до України. Заборону на в’їзд зняв Президент Петро Порошенко.

– В окупованому Криму в Євпаторії горів приватний пансіонат Арсенал.

Опубліковано Червень, 22 в 10:06



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