Випуск 6.45 24 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 6.45 24 липня. Ключові з них:

– 1 раз за вчорашній день російські окупанти порушили режим тиші на Донбасі.

– Сестра політв’язня Олега Сенцова Наталія Каплан спростувала інформацію, що режисер у передсмертному стані. Про це раніше повідомляло британське видання Independent з посиланням на неї ж.

– Щонайменше 20 людей стали жертвами масштабної лісової пожежі поблизу Афін.

Опубліковано Липень, 24 в 9:40



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