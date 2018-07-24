Випуск 6.45 24 липня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 6.45 24 липня. Ключові з них:
– 1 раз за вчорашній день російські окупанти порушили режим тиші на Донбасі.
– Сестра політв’язня Олега Сенцова Наталія Каплан спростувала інформацію, що режисер у передсмертному стані. Про це раніше повідомляло британське видання Independent з посиланням на неї ж.
– Щонайменше 20 людей стали жертвами масштабної лісової пожежі поблизу Афін.
2018-07-24
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