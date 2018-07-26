Випуск 6.45 26 липня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 6.45 26 липня. Ключові з них:
– Ескалація на Донбасі спадає, однак там ні дня без обстрілів. Про це заявила напередодні українська делегація на засіданні тристоронньої контактної групи у Мінську.
– Європейський суд з прав людини закликав Олега Сенцова припинити голодування і прийняти ліки.
– Сполучені Штати оприлюднили декларацію про невизнання анексії Криму.
2018-07-26
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