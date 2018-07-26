Випуск 6.45 26 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 6.45 26 липня. Ключові з них:

– Ескалація на Донбасі спадає, однак там ні дня без обстрілів. Про це заявила напередодні українська делегація на засіданні тристоронньої контактної групи у Мінську.

– Європейський суд з прав людини закликав Олега Сенцова припинити голодування і прийняти ліки.

– Сполучені Штати оприлюднили декларацію про невизнання анексії Криму.

Опубліковано Липень, 26 в 9:44



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