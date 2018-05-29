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Випуск 6.45 29 травня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 6.45 29 травня. Ключові з них:

– Український політв’язень Олег Сенцов погодився на підтримуючу терапію. Про це повідомляють у Федеральній службі виконання покарань.

– Сьогодні Рада Безпеки ООН проведе засідання, присвячене Україні. Ініціатором виступила Польща, яка нині там головує.

– В Ужгороді нова туристична принада. І місцеві, і туристи ходять на озеро в звичайному спальному районі дивитися на дитинчат лебедів.

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