Випуск 6.45 29 травня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 6.45 29 травня. Ключові з них:
– Український політв’язень Олег Сенцов погодився на підтримуючу терапію. Про це повідомляють у Федеральній службі виконання покарань.
– Сьогодні Рада Безпеки ООН проведе засідання, присвячене Україні. Ініціатором виступила Польща, яка нині там головує.
– В Ужгороді нова туристична принада. І місцеві, і туристи ходять на озеро в звичайному спальному районі дивитися на дитинчат лебедів.
2018-05-29
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