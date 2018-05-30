Випуск 6.45 30 травня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 6.45 30 травня. Ключові з них:
– Резонансне вбивство: у Києві застрелили опозиційного російського журналіста Аркадія Бабченка.
– 107 мирних громадян загинули на Донбасі з початку року. Більшість – через арт-обстріли та міни.
– Ситуацію на Донбасі обговорять і в Мінську. Член гуманітарної підгрупи Ірина Геращенко вважає, що сьогоднішні переговори будуть дуже важкими.
2018-05-30
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