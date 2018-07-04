Випуск 6.45 4 липня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 6.45 4 липня. Ключові з них:
– З 12-ти постраждалих дітей у приватному таборі на Київщині попередній факт отруєння підтвердився лише у 7-ми.
– Ситуація на фронті стабілізувалася. Російсько-окупаційні війська суттєво зменшили кількість провокацій.
– Українського бранця Кремля Станіслава Клиха росіяни помістили у тюремну психлікарню в Магнітогорську.
2018-07-04
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