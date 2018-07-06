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Випуск 6.45 6 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 6.45 6 липня. Ключові з них:

– Стали відомі деталі зухвалого вбивства, що трапилося напередодні у столиці.

– У Харкові намагалися вбити генерального директора фармацевтичної компанії Здоров’я Олександра Доровського – його автомобіль підірвали.

– Олег Сенцов дуже постарів та схуд у російській колонії. Проте він живий і продовжує боротьбу.

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