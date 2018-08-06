Випуск 6.45 6 серпня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 6.45 6 серпня. Ключові з них:

– На Донбасі окупанти продовжують вогневі провокації. Напередодні вони 12 разів порушили перемир’я.

– З початку року 740 іноземців оголосили персонами нон-грата в Україні.

– Трудова міграція може спровокувати зростання цін і сповільнити економічне зростання. Про це звітує Національний банк.

Опубліковано Серпень, 06 в 10:13



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