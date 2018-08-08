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Випуск 6.45 8 серпня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 6.45 8 серпня. Ключові з них:

– Російські тюремники заперечують факт погіршення стану здоров’я Олега Сенцова.

– Крим, миротворці та міжнародний валютний фонд. Президент Петро Порошенко напередодні провів телефонну розмову з держсекретарем США Майком Помпео.

– Рівно 10 років тому розпочалась російсько-грузинська війна. Тоді армія Росії незаконно перетнула кордон Грузії та пішла на Цхінвалі – столицю самопроголошеної південної Осетії.

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