Випуск 6.45 8 серпня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 6.45 8 серпня. Ключові з них:
– Російські тюремники заперечують факт погіршення стану здоров’я Олега Сенцова.
– Крим, миротворці та міжнародний валютний фонд. Президент Петро Порошенко напередодні провів телефонну розмову з держсекретарем США Майком Помпео.
– Рівно 10 років тому розпочалась російсько-грузинська війна. Тоді армія Росії незаконно перетнула кордон Грузії та пішла на Цхінвалі – столицю самопроголошеної південної Осетії.
2018-08-08
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