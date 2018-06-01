Випуск 7.15 1 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 7.15 1 червня. Ключові з них:

– Троє поранених і майже три десятка провокацій. Так пройшла минула доба для українських армійців на передовій.

– Литва очиститися від російських компаній, чия діяльність несумісна з інтересами литовської національної безпеки.

– Російські олігархи починають масово продавати нерухомість в Лондоні. Про це повідомляють ріелторські компанії.

Опубліковано Червень, 01 в 10:42



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