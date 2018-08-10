Випуск 7:15 10 серпня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 7:15 10 серпня. Ключові з них:

– На хабарі в 50 тисяч доларів погорів слідчий Генеральної прокуратури.

– Справу проти керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького передали до СБУ.

– У Білорусі відпустили кількох журналістів опозиційних видань, затриманих у вівторок у так званій справі державного інформагентства БелТА.

Опубліковано Серпень, 10 в 9:49



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