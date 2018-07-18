Випуск 7.15 18 липня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 7.15 18 липня. Ключові з них:
– понад 20 обстрілів, 1 загиблий боєць та 2 поранених. На передовій жодного натяку на перемир’я;
– один із двох найбільших авіасалонів світу триває у британському Фарнборо;
– одночасний страйк одразу в 3-х країнах – на вулиці вийшли працівники компанії-гіганта Амазон в Польщі, Німеччині та Іспанії.
2018-07-18
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