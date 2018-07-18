Факти / Відео / Факти. Випуски / Випуск 7.15 18 липня/

Випуск 7.15 18 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 7.15 18 липня. Ключові з них:

– понад 20 обстрілів, 1 загиблий боєць та 2 поранених. На передовій жодного натяку на перемир’я;

– один із двох найбільших авіасалонів світу триває у британському Фарнборо;

– одночасний страйк одразу в 3-х країнах – на вулиці вийшли працівники компанії-гіганта Амазон в Польщі, Німеччині та Іспанії.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Випуск 7.45 18 липня
Випуск 6.45 18 липня
Випуск 21.10 17 липня
Випуск 18.45 17 липня
Випуск 15.45 17 липня
Випуск 12.45 17 липня
Факти. Спорт. 17 липня
Випуск 8.45 17 липня

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка