Випуск 7.15 18 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 7.15 18 липня. Ключові з них:

– понад 20 обстрілів, 1 загиблий боєць та 2 поранених. На передовій жодного натяку на перемир’я;

– один із двох найбільших авіасалонів світу триває у британському Фарнборо;

– одночасний страйк одразу в 3-х країнах – на вулиці вийшли працівники компанії-гіганта Амазон в Польщі, Німеччині та Іспанії.

Опубліковано Липень, 18 в 10:03



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