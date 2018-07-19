Випуск 7.15 19 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 7.15 19 липня. Ключові з них:

– з’явилися нові докази участі бойовиків “російської приватної військової компанії Вагнера” у війні на Донбасі;

– 5 країн приєдналися до рішення ЄС продовжити санкції стосовно окупованого Криму. Серед них – Україна, Чорногорія, Албанія, Норвегія та Грузія;

– авіакомпанія Ryanair скасувала сотні рейсів на наступний тиждень через запланований профспілками страйк бортпровідників.

Опубліковано Липень, 19 в 10:02



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.