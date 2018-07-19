Випуск 7.15 19 липня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 7.15 19 липня. Ключові з них:
– з’явилися нові докази участі бойовиків “російської приватної військової компанії Вагнера” у війні на Донбасі;
– 5 країн приєдналися до рішення ЄС продовжити санкції стосовно окупованого Криму. Серед них – Україна, Чорногорія, Албанія, Норвегія та Грузія;
– авіакомпанія Ryanair скасувала сотні рейсів на наступний тиждень через запланований профспілками страйк бортпровідників.
2018-07-19
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