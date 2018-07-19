Факти / Відео / Факти. Випуски / Випуск 7.15 19 липня/

Випуск 7.15 19 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 7.15 19 липня. Ключові з них:

– з’явилися нові докази участі бойовиків “російської приватної військової компанії Вагнера” у війні на Донбасі;

– 5 країн приєдналися до рішення ЄС продовжити санкції стосовно окупованого Криму. Серед них – Україна, Чорногорія, Албанія, Норвегія та Грузія;

– авіакомпанія Ryanair скасувала сотні рейсів на наступний тиждень через запланований профспілками страйк бортпровідників.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Факти. Спорт. 19 липня
Випуск 8.45 19 липня
Випуск 7.45 19 липня
Випуск 6.45 19 липня
Випуск 21.10 18 липня
Випуск 18.45 18 липня
Випуск 15.45 18 липня
Випуск 12.45 18 липня

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка