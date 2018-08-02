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Випуск 7.15 2 серпня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 7.15 2 серпня. Ключові з них:

– У Москві заборонили акцію на підтримку ув’язненого українського режисера Олега Сенцова.

– Дональд Трамп закликав генпрокурора припинити розслідування про втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року, які він виграв.

– Відремонтувати купол Верховної Ради планують до кінця цього року.

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