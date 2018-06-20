Випуск 7.15 20 червня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 7.15 20 червня. Ключові з них:
– 5 людей поранені через вибух на одній зі станцій підземки у Лондоні.
– З окупованого селища Новоласпа на Донеччині бойовики відкрили вогонь з бойових машин піхоти.
– Міжнародний валютний фонд очікує від України скасування суперечливої норми про апеляцію у законі про вищий антикорупційний суд.
2018-06-20
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