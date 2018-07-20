Випуск 7.15 20 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 7.15 20 липня. Ключові з них:

– чергову спробу легітимізувати проросійських бойовиків на Донбасі здійснив Путін під час зустрічі з Трампом;

– американські законодавці відмовилися від ідеї допитати перекладачку Марину Ґросс, яка була присутня під час розмови віч-на-віч між Трампом і Путіним;

– 2 роки тому, о 7.45 ранку в центрі Києва вбили відомого журналіста Павла Шеремета. Його автомобіль вибухнув.

Опубліковано Липень, 20 в 10:07



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.