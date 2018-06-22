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Випуск 7.15 22 червня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 7.15 22 червня. Ключові з них:

– 29 обстрілів і 1 поранений армієць. Так пройшла доба на передовій для українських бійців. Цілить ворог майже по всій лінії зіткнення.

– Україна ввела новий санкційний пакет проти росіян. У списку 1700 осіб і майже 800 компаній і політичних партій.

– У Києві на Поштовій площі зроблять не музей, а публічний простір. Таке рішення напередодні ухвалила міська рада столиці з бійками і сварками.

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