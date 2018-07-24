Випуск 7.15 24 липня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 7.15 24 липня. Ключові з них:
– 161 українець нині перебуває у тюрмах Греції. І їхніми правами там нехтують. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.
– Слідчий комітет Росії затримав шістьох працівників колонії в Ярославлі після того як у мережу потрапило відео катувань та побиття в’язнів.
– Два мільярди гривень стягнули з неплатників аліментів з початку року.
2018-07-24
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