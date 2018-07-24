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Випуск 7.15 24 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 7.15 24 липня. Ключові з них:

– 161 українець нині перебуває у тюрмах Греції. І їхніми правами там нехтують. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

– Слідчий комітет Росії затримав шістьох працівників колонії в Ярославлі після того як у мережу потрапило відео катувань та побиття в’язнів.

– Два мільярди гривень стягнули з неплатників аліментів з початку року.

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