Випуск 7.15 29 травня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 7.15 29 травня. Ключові з них:
– На Херсонщині горить ліс, вогонь охопив вже 100 гектарів.
– Напередодні у Львові, просто на зупинці згоріла маршрутка. На щастя, в ній не було пасажирів – тож ніхто не постраждав.
– Шістдесят одна з половиною тисяча глядачів. Саме стільки людей відвідали фінальний матч Ліги Чемпіонів між Реалом і Ліверпулем на НСК Олімпійський у Києві.
2018-05-29
Теги: Факти 7.15, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.