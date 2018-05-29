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Випуск 7.15 29 травня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 7.15 29 травня. Ключові з них:

– На Херсонщині горить ліс, вогонь охопив вже 100 гектарів.

– Напередодні у Львові, просто на зупинці згоріла маршрутка. На щастя, в ній не було пасажирів – тож ніхто не постраждав.

– Шістдесят одна з половиною тисяча глядачів. Саме стільки людей відвідали фінальний матч Ліги Чемпіонів між Реалом і Ліверпулем на НСК Олімпійський у Києві.

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