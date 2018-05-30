Випуск 7.15 30 травня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 7.15 30 травня. Ключові з них:
– Напруженою лишається ситуація на Донбасі. Під час бойових дій 4 наших захисники – поранені.
– Попередньо домовились, Угорщина та Україна почнуть переговори про наш новий закон про освіту. Про це напередодні йшлося на зустрічі міністрів закордонних справ двох країн – Павла Клімкіна та Петера Сіярто.
– 14 людей поранені в масовій дорожньо-транспортній пригоді у Британії.
2018-05-30
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