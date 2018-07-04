Випуск 7.15 4 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 7.15 4 липня. Ключові з них:

– Європарламент підтримав створення оборонного фонду ЄС. Сума – 500 млн євро.

– 6 кілограмів кокаїну на 30 млн грн. Міжнародний наркотрафік накрили українські правоохоронці – напередодні затримали наркокур’єрів в аеропорту Бориспіль.

– Найрясніші за останні 38 років зливи спричинили повінь у другому за величиною місті Пакистану – Лахорі.

Опубліковано Липень, 04 в 10:59



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