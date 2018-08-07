Випуск 7.15 7 серпня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 7.15 7 серпня. Ключові з них:
– Україна знову позиватиметься до Європейського суду з прав людини проти Росії, щодо всіх політв’язнів, які незаконно утримує Кремль.
– Британія вимагатиме, щоб Москва видала двох росіян, яких підозрюють у причетності до нападу поблизу Солсбері.
– Українські клієнти Манафорта перевели на рахунок на Кіпрі мільйони доларів.
2018-08-07
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