Випуск 7.45 14 червня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 7.45 14 червня. Ключові з них:
– Петро Порошенко підписав указ про звільнення Павла Жебрівського з посади очільника Донеччини;
– сьогодні минає 4-та річниця катастрофи українського Іл-76 під Луганськом. Тоді загинули 49 українських військових;
– Україна стала членом важливого органа в Об’єднаних Націях – Економічної та соціальної ради ООН.
2018-06-14
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