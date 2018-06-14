Випуск 7.45 14 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 7.45 14 червня. Ключові з них:

– Петро Порошенко підписав указ про звільнення Павла Жебрівського з посади очільника Донеччини;

– сьогодні минає 4-та річниця катастрофи українського Іл-76 під Луганськом. Тоді загинули 49 українських військових;

– Україна стала членом важливого органа в Об’єднаних Націях – Економічної та соціальної ради ООН.

Опубліковано Червень, 14 в 10:10



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