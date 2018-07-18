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Випуск 7.45 18 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 7.45 18 липня. Ключові з них:

– Трамп виправдовується після скандальних заяв на прес-конференції з Путіним у Гельсінки;

– Україну продовжує лихоманити від кору. Лише за останній тиждень захворіло понад 800 українців;

– Астон Мартін відроджує свою найменшу машину. Оновлений сітікар Cygnet знову показали на фестивалі швидкості в Гудвуді.

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