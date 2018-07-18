Випуск 7.45 18 липня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 7.45 18 липня. Ключові з них:
– Трамп виправдовується після скандальних заяв на прес-конференції з Путіним у Гельсінки;
– Україну продовжує лихоманити від кору. Лише за останній тиждень захворіло понад 800 українців;
– Астон Мартін відроджує свою найменшу машину. Оновлений сітікар Cygnet знову показали на фестивалі швидкості в Гудвуді.
2018-07-18
Теги: Факти 7.45, Факти ICTVЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.