Випуск 7.45 19 червня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 7.45 19 червня. Ключові з них:
– 4 українських політв’язнів Москви – Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Володимира Балуха та Олександра Шумкова – слід звільнити негайно.
– Двоє людей загинули й четверо поранені під час стрілянини у шведському місті Мальме.
– Вже сьогодні у раді можуть розпочати процес легалізації машин на єврономерах.
2018-06-19
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