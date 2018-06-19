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Випуск 7.45 19 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 7.45 19 червня. Ключові з них:

– 4 українських політв’язнів Москви – Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Володимира Балуха та Олександра Шумкова – слід звільнити негайно.

– Двоє людей загинули й четверо поранені під час стрілянини у шведському місті Мальме.

– Вже сьогодні у раді можуть розпочати процес легалізації машин на єврономерах.

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