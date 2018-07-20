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Випуск 7.45 20 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 7.45 20 липня. Ключові з них:

– кліп, знятий українцями, може отримати престижну премію;

– за тиждень від початку вступної кампанії у ВИШі абітурієнти подали понад мільйон заяв;

– Audi святкує 20-річчя свого купе – ТТ. До цієї події німці випустять спеціальну модифікацію малюка – Audi TT 20 years, а також оновлять модель.

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