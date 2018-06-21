Випуск 7.45 21 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 7.45 21 червня. Ключові з них:

– Україна впорається з погашенням держборгу без Міжнародного валютного фонду.

– Торговельна війна, яка нещодавно виникла між Сполученими Штатами та Євросоюзом – триває.

– Сьогодні у Києві проведуть в останню путь поета та громадського діяча Івана Драч а . Церемонія прощання відбудеться у Володимирському соборі о 10-й годині.

Опубліковано Червень, 21 в 9:49



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