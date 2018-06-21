Випуск 7.45 21 червня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 7.45 21 червня. Ключові з них:
– Україна впорається з погашенням держборгу без Міжнародного валютного фонду.
– Торговельна війна, яка нещодавно виникла між Сполученими Штатами та Євросоюзом – триває.
– Сьогодні у Києві проведуть в останню путь поета та громадського діяча Івана Драча. Церемонія прощання відбудеться у Володимирському соборі о 10-й годині.
2018-06-21
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