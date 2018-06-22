Випуск 7.45 22 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 7.45 22 червня. Ключові з них:

– Слабкою гривня була весь тиждень. Однак напередодні ситуація змінилася і національна валюта почала зміцнюватися.

– Росія вивозить з Кр и му зерно – режиму сирійського диктатора Башара А сада.

– Країни Балтії проти руського міра. Латвія заборонила навчання російською мовою у приватних вишах і коледжах.

Опубліковано Червень, 22 в 10:11



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