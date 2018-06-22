Випуск 7.45 22 червня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 7.45 22 червня. Ключові з них:
– Слабкою гривня була весь тиждень. Однак напередодні ситуація змінилася і національна валюта почала зміцнюватися.
– Росія вивозить з Криму зерно – режиму сирійського диктатора Башара Асада.
– Країни Балтії проти руського міра. Латвія заборонила навчання російською мовою у приватних вишах і коледжах.
2018-06-22
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