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Випуск 7.45 22 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 7.45 22 червня. Ключові з них:

– Слабкою гривня була весь тиждень. Однак напередодні ситуація змінилася і національна валюта почала зміцнюватися.

– Росія вивозить з Криму зерно – режиму сирійського диктатора Башара Асада.

– Країни Балтії проти руського міра. Латвія заборонила навчання російською мовою у приватних вишах і коледжах.

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