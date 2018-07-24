Випуск 7.45 24 липня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 7.45 24 липня. Ключові з них:
– Народний депутат Надія Савченко сьогодні в черговий раз пройде експертизу на поліграфі. Про це повідомила її прес-служба.
– На 36-ти морських пляжах України не можна купатися. Повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.
– Межі немає – Міжнародний валютний фонд прогнозує Венесуелі нову карколомну інфляцію.
2018-07-24
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