Випуск 7.45 26 червня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 7.45 26 червня. Ключові з них:
– палаючі сміттєві баки та сльозогінний газ – у Греції сутичками закінчився протест проти нової назви Македонії;
– спростерігачі ОБСЄ вважають, що позачергові вибори, які пройшли у вихідні в Туреччині не були чесними;
– кондиціонер для шолома – винайшли в Індії. Мотоциклісти тепер зможуть створювати комфортний мікроклімат під час поїздок.
2018-06-26
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