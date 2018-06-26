Випуск 7.45 26 червня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 7.45 26 червня. Ключові з них:

– палаючі сміттєві баки та сльозогінний газ – у Греції сутичками закінчився протест проти нової назви Македонії;

– спростерігачі ОБСЄ вважають, що позачергові вибори, які пройшли у вихідні в Туреччині не були чесними;

– кондиціонер для шолома – винайшли в Індії. Мотоциклісти тепер зможуть створювати комфортний мікроклімат під час поїздок.

Опубліковано Червень, 26 в 10:34



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