Випуск 7.45 27 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 7.45 27 липня. Ключові з них:

– Понад 9 тис. кримських силовиків-зрадників ідентифікувала прокуратура Криму. У 2014 році, під час анексії півострова вони стали на бік окупанта.

– Венесуельська влада намагається вибратися з економічної кризи.

– Засновник Facebook Марк Цукерберг напередодні вилетів із першої 10-ки найбагатших людей світу – через обвал акцій компанії на біржі.

Опубліковано Липень, 27 в 10:49



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