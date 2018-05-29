Випуск 7.45 29 травня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 7.45 29 травня. Ключові з них:
– Двоє людей стали жертвами тропічного шторму Альберто у Сполучених Штатах.
– Російська Третьяковська галерея оприлюднила фото пошкодженої нападником відомої картини Іллі Рєпіна Іван Грозний та його син Іван.
– Американський автовиробник Ford оголосив офіційну ціну на свій оновлений компактний кросовер EcoSport.
2018-05-29
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