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Випуск 7.45 29 травня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 7.45 29 травня. Ключові з них:

– Двоє людей стали жертвами тропічного шторму Альберто у Сполучених Штатах.

– Російська Третьяковська галерея оприлюднила фото пошкодженої нападником відомої картини Іллі Рєпіна Іван Грозний та його син Іван.

– Американський автовиробник Ford оголосив офіційну ціну на свій оновлений компактний кросовер EcoSport.

 

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