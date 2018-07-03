Випуск 7.45 3 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 7.45 3 липня. Ключові з них:

– Ситуація на передовій залишається напруженою. Минулої доби зафіксовано 8 ворожих обстрілів.

– Не вщухає туристична епопея. Цього разу дві сотні українських подорожувальників на понад добу застрягли в аеропорту Албанії.

– Більша частина Азербайджану опинилася напередодні знеструмленою через аварію на гідроелектростанції.

Опубліковано Липень, 03 в 10:13



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