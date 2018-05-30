Випуск 7.45 30 травня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 7.45 30 травня. Ключові з них:

– Держдеп США підтримав вимоги Олега Сенцова щодо звільнення усіх українських заручників з російських тюрем.

– Нове загострення на Близькому Сході – ізраїльтяни та палестинці обмінялися ударами.

– У Франції й далі протестують залізничники. Вони невдоволені планами уряду реформувати галузь, допустивши на ринок приватні компанії.

Опубліковано Травень, 30 в 10:55



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