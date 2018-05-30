Випуск 7.45 30 травня
Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 7.45 30 травня. Ключові з них:
– Держдеп США підтримав вимоги Олега Сенцова щодо звільнення усіх українських заручників з російських тюрем.
– Нове загострення на Близькому Сході – ізраїльтяни та палестинці обмінялися ударами.
– У Франції й далі протестують залізничники. Вони невдоволені планами уряду реформувати галузь, допустивши на ринок приватні компанії.
2018-05-30
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