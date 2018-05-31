Випуск 7.45 31 травня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 7.45 31 травня. Ключові з них:

– Засідання Ради Росія-НАТО відбудеться сьогодні у Брюсселі. Україна та повне виконання мінських домовленостей – серед головних питань порядку денного.

– Путін готовий зберегти транзит газу через Україну. Питання лише в об’ємах блакитного палива, яке Росія прокачуватиме через нашу територію своїм клієнтам.

– З початку року на кір в Україні захворіли понад 18 тисяч людей. З них 9 дітей і 3 дорослих померли від ускладнень.

Опубліковано Травень, 31 в 10:58



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