Випуск 7.45 4 липня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 7.45 4 липня. Ключові з них:
– Російсько-окупаційні війська знову б’ють з важкого озброєння. За минулу добу на передовій зафіксовано до двох десятків провокацій.
– Українські дайвери допомогли таїландським рятувальникам під час пошуку 12-ти підлітків та їхнього тренера у затопленій печері.
– Японський автоконцерн Mazda розширює географію продажів свого кроссовера CX-8.
2018-07-04
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