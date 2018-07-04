Випуск 7.45 4 липня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 7.45 4 липня. Ключові з них:

– Російсько-окупаційні війська знову б’ють з важкого озброєння. За минулу добу на передовій зафіксовано до двох десятків провокацій.

– Українські дайвери допомогли таїландським рятувальникам під час пошуку 12-ти підлітків та їхнього тренера у затопленій печері.

– Японський автоконцерн Mazda розширює географію продажів свого кроссовера CX-8.

Опубліковано Липень, 04 в 11:01



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