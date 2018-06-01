Випуск 8.45 1 червня
Факти ICTV – свіжі новини станом на 8.45 1 червня. Ключові з них:
– Двоє убитих терористів – українські військові дали відсіч ворогу. Однак і нам дісталося – остання інформація з фронту.
– 60 діб арешту без права застави – суд виніс вирок організатору замаху вбивства Аркадія Бабченка.
– Сотні убитих, поранених і психічно покалічених російським агресором – з болем в серці Україна зустрічає День захисту дітей.
2018-06-01
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