Випуск 8.45 1 червня

Факти ICTV – свіжі новини станом на 8.45 1 червня. Ключові з них:

– Двоє убитих терористів – українські військові дали відсіч ворогу. Однак і нам дісталося – остання інформація з фронту.

– 60 діб арешту без права застави – суд виніс вирок організатору замаху вбивства Аркадія Бабченка.

– Сотні убитих, поранених і психічно покалічених російським агресором – з болем в серці Україна зустрічає День захисту дітей.

Опубліковано Червень, 01 в 10:49



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.