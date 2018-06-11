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Випуск 8.45 11 червня

Факти ICTV – найсвіжіші новини станом на 8.45 11 червня. Ключові з них:

– складні переговори: у Берліні зустріч “нормандської” четвірки на рівні міністрів закордонних справ. Говоритимуть про миротворців на Донбасі;

– на Україну насувається циклон: на заході ллють потужні дощі – Закарпаття засипало градом;

– сьогодні рік, як перші українці скористалися безвізовим режимом.

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